В Крыму поражены секретный объект с российскими офицерами и авиабаза
- 2.03.2024, 8:34
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Повреждены как минимум три ударных вертолета «Ка-52».
В ходе вчерашних взрывов в оккупированном Крыму под удар попала авиабаза армии РФ возле Симферополя, а также секретный объект в Севастополе.
Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Сообщается о повреждении как минимум трех ударных вертолетов «Ка-52», также проверяется информация о состоянии одного истребителя.
Что касается секретной локации, то в сообщении не уточняется, о чем именно идет речь, однако сказано, что «могут быть серьезные жертвы среди российских офицеров».
Тем временем в Сакском районе под удар попали радары ПВО, один из них выведен из строя. Российские СМИ утверждают, что атака украинской армии на военные объекты в Крыму проводилась при помощи ракет и беспилотников.
В данный момент информация о пострадавших отсутствует.
В километре от поврежденного дома находится нефтебаза «Ручьи».