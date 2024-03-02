В Крыму поражены секретный объект с российскими офицерами и авиабаза 2.03.2024, 8:34

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Повреждены как минимум три ударных вертолета «Ка-52».

В ходе вчерашних взрывов в оккупированном Крыму под удар попала авиабаза армии РФ возле Симферополя, а также секретный объект в Севастополе.

Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сообщается о повреждении как минимум трех ударных вертолетов «Ка-52», также проверяется информация о состоянии одного истребителя.

Что касается секретной локации, то в сообщении не уточняется, о чем именно идет речь, однако сказано, что «могут быть серьезные жертвы среди российских офицеров».

Тем временем в Сакском районе под удар попали радары ПВО, один из них выведен из строя. Российские СМИ утверждают, что атака украинской армии на военные объекты в Крыму проводилась при помощи ракет и беспилотников.

В данный момент информация о пострадавших отсутствует.

В километре от поврежденного дома находится нефтебаза «Ручьи».