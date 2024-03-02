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Z-пропагандисты взвыли из-за разгрома штурмовой группы РФ под Авдеевкой

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  • 2.03.2024, 9:53
  • 7,586
Z-пропагандисты взвыли из-за разгрома штурмовой группы РФ под Авдеевкой

Умоляют не показывать кадры.

Под Авдеевкой в селе Степовое была уничтожена сразу вся штурмовая группа ВС РФ и танк Т-80. Десятки оккупантов были ликвидированы.

Эти кадры у пропагандистов Скабеевой и Соловьева никогда не покажут, пишет dialog.ua. Российские Z-блогеры уже умоляют не распространять видео.

«Ребята, давайте без фото из-под Степового. Все уже и так знают, что при наступлении накрыли нашу штурмовую группу и так. Или засада, или кассетами. Но зачем везде фото пытаться ставить?» – пишут Z-пропагандисты.

Показывая ежедневные потери россиян, журналист Андрей Цаплиенко напомнил, что такую цену оккупанты платят за продвижение буквально на сотни метров на чужой территории.

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