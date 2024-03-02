Сырский провел масштабные кадровые перестановки среди командиров бригад на фронте 1 2.03.2024, 10:11

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В целях сохранения жизни и здоровья украинских военных.

В некоторых боевых бригадах ВСУ были проведены кадровые перестановки среди командиров. Это было сделано в целях сохранения жизни и здоровья защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Сырский отметил, что продолжает работу на восточном фронте. Как подчеркнул главком, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

«В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет», - отметил главком.

По словам Сырского, боевые возможности, прежде всего, зависят от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения. Большое значение имеет уровень подготовки и слаженности штаба бригады.

«Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и помощи», - сообщил командующий.

После отчетов командиров бригад и их заместителей были приняты решения по обеспечению резервами, боеприпасами, беспилотниками и другим оборудованием.

«В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил бойцов 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника. Также Сырский поблагодарил воинов 25 опдбр, 47 омбр и 79 одшбр.

«Отмечаю как позитив замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности», - добавил он.