Россия объявила «иноагентом» писательницу Людмилу Улицкую 2.03.2024, 13:13

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В реестр попал и политик Медведев.

Министерство юстиции России внесло в так называемый реестр «иностранных агентов» писательницу Людмилу Улицкую, передает «Немецкая волна».

Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, 1 марта, Улицкая давала интервью и комментарии «иноагентам» и иностранным СМИ, выступала против «специальной военной операции» - так в России официально называют войну против Украины - и, кроме того, живет за границей.

В обновленный перечень «иноагентов» также попали кинорежиссер Илья Хржановский и бывший депутат городской думы Перми от КПРФ Сергей Медведев. Организациями-«иноагентами» признаны Центр защиты прав человека «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».