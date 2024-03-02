Христо Грозев: Навального отравили условным «Новичком» 1 2.03.2024, 13:54

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Кремль решил завершить начатое в 2020 году.

Алексея Навального, вероятнее всего, отравили, заявил расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью журналисту Михаилу Зыгарю.

«Я считаю, что это точно условный «Новичок». Потому что то, что они «Новичком» пытались сделать в 2020 году, очень вероятно и очень возможно попробовали закончить — тем же способом, — сказал Грозев. — Потому что иначе остается очередное незаконченное убийство «Новичком», в который они вложили столько лет и столько денег, что оставить это [дело] незаконченным нельзя». Он отметил, что это предположение — не результат расследования, а его аналитический вывод.

Убийства политзаключенных и оппозиционеров могут продолжиться, добавил Грозев. «[Мой источник] после смерти Алексея намекнул, что это не последний инцидент. Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что у него больше нет красных линий, и таким образом принудить договариваться об Украине на своих условиях», — сказал расследователь.

Навальный скончался в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, куда он был этапирован в декабре 2023 года и где отбывал 19-летний срок. ФСИН утверждает, что смерть политика наступила из-за «внезапно оторвавшегося тромба». Соратники оппозиционного политика называют смерть Навального убийством и считают, что за его смертью стоят российские власти. Власти больше недели отказывались передали тело Навального его матери Людмиле Навальной, требуя от нее не проводить публичные похороны.

Журналист Христо Грозев в 2020 году нашел сотрудников ФСБ, отравивших Навального «Новичком». Сейчас он вместе с соратниками Навального занимается расследованием гибели политика.