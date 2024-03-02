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Лавров начал угрожать Пашиняну

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  • 2.03.2024, 15:40
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Лавров начал угрожать Пашиняну

Российский МИД занервничал из-за позиции Еревана по ОДКБ.

Российская сторона отслеживает заявления, которые делает Ереван, и будет учитывать их при планировании собственных шагов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

Об этом сообщают российские СМИ.

Российский министр обратил особое внимание на «безальтернативность урегулирования между Ереваном и Баку иначе, как на базе трехсторонних заявлений России, Азербайджана и Армении».

«Те заявления, которые звучат на ежедневной основе из уст армянского руководства, заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит <…> и как это учитывать в наших практических шагах», — отметил он, говоря о том, что в Ереване звучит критика в адрес Москвы.

В течение последних месяцев премьер Армении Никол Пашинян неоднократно поднимал вопрос о целесообразности совместных проектов (военных и политических) как с Россией, так и в рамках СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности.

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