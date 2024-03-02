В Германии сгорел автовоз с электромобилями, которым управлял белорус 5 2.03.2024, 15:44

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Все началось с лопнувшей шины.

В Германии сгорел автовоз с электромобилями, который вел 36-летний белорус, сообщает немецкая полиция. Инцидент произошел на дороге A49 в городе Кассель. Из-за пожара на несколько часов было полностью перекрыто движение по шоссе между развязками Кассель-Вальдау и Auestadion.

Пожар возник на автобане около 08:20 утра. Водитель грузовика из Беларуси рассказал, что во время движения заметил, что шина на прицепе лопнула и загорелась. Тогда он остановил автовоз и попытался самостоятельно потушить шину огнетушителем. Действия не увенчались успехом: транспортер, в котором находилось 6 электромобилей, загорелся. К счастью, водитель не пострадал.

По предварительным оценкам, общий материальный ущерб составил около 300 тысяч евро. После того как пожарные потушили огонь, автомобили были разгружены и осмотрены.