Дрон атаковал российских силовиков в Брянской области 1 2.03.2024, 16:29

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Есть раненые.

В Брянской области РФ в результате атаки дрона пострадали четверо сотрудников следственного комитета страны-агрессора.

Об этом в субботу, 2 марта, заявили в прокремлевских Telegram-каналах.

Как сообщается, во время проведения следственных действий в приграничной с Украиной зоне на российских силовиков было сброшено «взрывное устройство».

«Следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников контужены. Сейчас им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.