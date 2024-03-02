Что происходит на границе Беларуси и Литвы после закрытия двух КПП 2 2.03.2024, 19:07

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Очереди из сотен тягачей.

В пятницу, 1 марта, Литва закрыла переходы «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Утром в субботу, 2 марта, на двух оставшихся открытыми КПП образовались большие очереди тягачей. Сотни машин стоят с обеих сторон границы, сообщает литовский портал Delfi.

На двух работающих контрольно-пропускных пунктах на белорусско-литовской границе образовались длинные очереди из фур. В «Мядининкай» с литовской стороны стоят около 500 тягачей, а в «Шальчининкай» — около 300, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

— В «Мядининкай» есть площадка на 350 мест, она заполнена. Около нее в очереди стоят еще 145 тягачей. Последнему из них придется ждать 55 часов, — сказал пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, добавив, что в пятницу у КПП стояли 300 тягачей, время ожидания составляло 30 часов. — Сейчас в «Шальчининкай» стоят 340 тягачей. Площадка ожидания также заполнена, еще столько же, сколько на ней, машин стоит в очереди. Тут время ожидания составляет около 34 часов.

Там же сообщили об увеличении очередей из фур со стороны Беларуси: около «Мядининкай» 680 тягачей и похожее количество в «Шальчининкай».

Также выросло время ожидания для водителей легковых автомобилей. В первом пограничном пункте в очереди придется простоять около шести часов, а во втором — около двух часов. Однако, по словам Мишутиса, это сравнительно непродолжительное время ожидания.

Напомним, после того, как Литва 1 марта закрыла переходы «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»), на границе с Беларусью на литовском направлении продолжают работать только два автодорожных пункта пропуска из шести: «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

«Данное решение спровоцировало рост очередей грузового транспорта в Литву на 57% в сравнении с показателями недельной давности», — отметили в Госпогранкомитете Беларуси.

По данным мониторинга на 12.00 2 марта, в очереди на выезд из Беларуси в Литву простаивало 1360 большегрузов и 30 легковушек.

На латвийском направлении в единственном работающем пункте пропуска стояло 360 грузовиков.

На выезд в Польшу в «Козловичах» было свободно, а вот в пункте пропуска «Брест» в очереди собралось 30 легковушек.