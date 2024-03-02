В ингушском Карабулаке идут бои
- 2.03.2024, 21:01
- 4,930
Российский спецназ проводит КТО.
В России в городе Карабулак на территории республики Ингушетия введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили росСМИ со ссылкой на региональный оперштаб МВД. По данным телеграм-канала 112, силовики блокировали боевиков в жилом частном доме.
«Подозреваемый планировали теракты в местах массового скопления людей. Спецназ ФСБ ведёт бой с преступниками», — говорится в сообщении канала.
ТАСС уточняет, что спецоперация проводится между четырьмя улицами — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.