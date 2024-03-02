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В ингушском Карабулаке идут бои

  • 2.03.2024, 21:01
  • 4,930
В ингушском Карабулаке идут бои

Российский спецназ проводит КТО.

В России в городе Карабулак на территории республики Ингушетия введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили росСМИ со ссылкой на региональный оперштаб МВД. По данным телеграм-канала 112, силовики блокировали боевиков в жилом частном доме.

«Подозреваемый планировали теракты в местах массового скопления людей. Спецназ ФСБ ведёт бой с преступниками», — говорится в сообщении канала.

ТАСС уточняет, что спецоперация проводится между четырьмя улицами — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.

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