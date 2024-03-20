«Дрожали окна в рамах»: БПЛА атаковали российский Энгельс 20.03.2024, 8:05

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Там находится аэродром стратегической авиации «Энгельс-2».

В среду, 20 марта, на территории российского города Энгельс Саратовской области прогремели взрывы. Об этом сообщает российское медиа SHOT.

Очевидцы рассказали журналистам, что над городом было слышно от 2 до 4 взрывов, от которых «дрожали окна в рамах».

Сообщается, что перед взрывами жители Энгельса слышали в небе звук мотора. По их словам, в городе также сработала сирена.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что над Энгельсом были якобы уничтожены беспилотные летательные аппараты. Чиновник утверждает, что противовоздушная оборона «сработала своевременно и эффективно».

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал Бусаргин в Telegram.

Отметим, что вблизи города Энгельс расположен российский аэродром стратегической авиации «Энгельс-2». С февраля 2022 года экипажи авиабазы принимают участие во вторжении России в Украину. База используется для масштабных авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101.