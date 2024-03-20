Позор на фронте: россияне пытались угнать Leopard 2, но потеряли свою технику 1 20.03.2024, 8:25

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Неожиданно вмешалась «сила с неба».

Российские оккупанты продолжают охотиться на западную технику ВСУ - иногда ценой собственной жизни. Об очередном таком случае в сети написал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

Активист показал два видео, на которых несколько российских тягачей пытались угнать немецкий танк Leopard 2. Примечательно, что техника ВСУ была почти цела и оккупанты хотели как можно бережнее доставить ее на базу.

Но планам захватчиков помешала пара FPV-дронов украинских военных, все время наблюдавших действия противника через беспилотники.

ВСУ нанесли несколько точных ударов по тягачам россиян, сосредоточенных на «Леопарде». Что характерно - взрывы не зацепили сам танк, а пришлись по оккупантам.

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у «Леопарда» ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.