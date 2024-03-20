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Российская ПВО ударила по собственной Курчатовской АЭС

  • 20.03.2024, 8:41
  • 9,726
Российская ПВО ударила по собственной Курчатовской АЭС

На ядерном объекте есть повреждения.

Как минимум пять дронов-камикадзе и одна ракета С-200 попытались сегодня атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области РФ, сообщают российские СМИ.

Все дроны и ракета были сбиты российской ПВО, но так, что обломки повредили подстанцию, которая снабжает несколько улиц в Курске.

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил об уничтожении ракет средствами ПВО и о перебоях с электричеством.

Это уже четвертый раз, когда дроны атаковали Курчатовскую АЭС с начала вторжения России в Украину.

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