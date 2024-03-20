Российская ПВО ударила по собственной Курчатовской АЭС
- 20.03.2024, 8:41
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На ядерном объекте есть повреждения.
Как минимум пять дронов-камикадзе и одна ракета С-200 попытались сегодня атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области РФ, сообщают российские СМИ.
Все дроны и ракета были сбиты российской ПВО, но так, что обломки повредили подстанцию, которая снабжает несколько улиц в Курске.
Губернатор региона Роман Старовойт сообщил об уничтожении ракет средствами ПВО и о перебоях с электричеством.
Это уже четвертый раз, когда дроны атаковали Курчатовскую АЭС с начала вторжения России в Украину.