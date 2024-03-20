В Минске строят самый высокий небоскреб 2 20.03.2024, 9:20

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В нем уже есть почти 30 этажей.

Застройщик комплекса «Минск Мир» уже больше года возводит Международный финансовый центр (МФЦ). В декабре 2023-го компания рапортовала о достижениях, установленных на самой масштабной и сложной стройке.

Этажами тогда приросли все пять башен будущего МФЦ. Больше всего — центральная, в последний месяц 2023-го она вытянулась на 27 этажей, пишет Tochka.by.

Ближе к середине марта 2024 года ситуация со строительством МФЦ в «Минск Мире» такая.

Главное здание еще больше вытянулось — уже перешагнуло 30-й уровень. Причем надо понимать, что это здание для бизнеса, а потому этажи здесь априори выше, чем в жилых домах.

По итогу в этой центральной башне будет 42 уровня, а ее высота составит 180 м.

К слову, небоскребом у нас считается здание высотой 100 м и выше, а в Европе и США — сооружения 150 м и более.

Самая крайняя башенка комплекса, которая ближе к Братской улице, уже обрела окончательную форму — из монолита отлиты все 14 уровней.

Такая же высотка-дублер, но со стороны проспекта Мира пока на восьмом уровне.

Две средние башни, что по сторонам от центральной, уже сформированы на уровне 20 этажей.

Как возводят минский небоскреб

Строят самое высокое здание финансового центра с помощью опалубочной системы. Она как раз хороша для такого проекта. Позволяет наращивать здания непрерывно — только бетон подавай.

Щитовая конструкция постоянно перемещается домкратом вверх по мере заливки. Стены растут очень быстро.

Сама же конструкция небоскреба делается так, чтобы могла немного раскачиваться при ураганном ветре и тряске. Что уж говорить о «начинке», где на первом месте — системы пожарной безопасности и кондиционирования.

Отличается в небоскребах и система подачи воды. Насосы, как правило, устанавливаются на каждом десятом этаже, чтобы поднимать воду выше — до самого высокого уровня.

Что будет в МФЦ?

Визуально — сегодня на территории будущего МФЦ задействовано огромное количество строителей. Работы тут кипят на полную, а значит, есть вероятность, что комплекс будет сдан вовремя.

Если верить паспорту объекта, откроют громадины в декабре 2027 года. Немало ждать, но и объемы нешуточные.

Площадь всего квартала, где расположен Международный финансовый центр, превышает 257 тыс. м2. А площадь пяти строений МФЦ — почти 98 тыс. «квадратов».

Башни центра строят не только под офисы компаний. Здесь также запланированы спа-центр, бассейны для детей и взрослых.

Будет и подземный паркинг как для легковых машин, так и для грузовых автомобилей, обслуживающих здания Международного финансового центра.

Также, по проекту, центральная башня МФЦ обретет красивую вечернюю подсветку.

Торговый центр рядом

По соседству с МФЦ уже завершается строительство самого большого в Беларуси торгового центра Avia Mall. На площадке идут финальные работы.

О том, что скоро сдача объекта, свидетельствует и активная реклама в сети. Владельцы ищут арендаторов.

Очевидно, что с открытием как метро, так и торгового центра жить в ЖК «Минск Мир» станет удобнее и веселее.

А к 2028 году «подтянутся» и башни финансового центра. Причудливой формы, одетые в сплошное стекло, они наверняка станут местом притяжения не только инвестиций, но также большого количества жителей и гостей Минска.

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Самым высоким зданием Минска считается ЖК «Лазурит», что на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской. Его высота — 138,6 м вместе со шпилем. Две центральные секции имеют 37 этажей.

ЖК «Парус», что на улице Фрунзенской, имеет 34 этажа, высота составляет 133 м с учетом технических надстроек на крыше и шпиля. Высота уровня крыши — 114 м.

Третье место у бизнес-центра «Роял Плаза» возле станции метро «Немига». Он построен в 2014 г. здесь 33 этажа, а высота здания составляет 130 м со шпилем. Зато крыша — на 116 м, так что, если измерять по ней, то «Роял Плаза» обходит «Парус».