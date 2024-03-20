Стала известна причина смерти российского журналиста Василия Уткина 2 20.03.2024, 13:51

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Василий Уткин

Спортивного комментатора реанимировали дважды.

52-летний российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий, шоумен и актер Василий Уткин днем 19 марта почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Медикам он пожаловался на сухость во рту и одышку. Как сообщают российские СМИ, на месте ему был поставлен диагноз - тромбоэмболия легочной артерии, и оказана первая помощь, которая, впрочем, эффекта не возымела.

Тогда комментатор был доставлен в кардиологическое отделение больницы им. Пирогова. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, медики оценивали состояние Уткина, как тяжелое.

В 17:05 по московскому времени у журналиста остановилось сердце. Врачи реанимировали и стабилизировали состояние пациента, однако через полчаса остановка повторилась.

Журналиста вновь попытались реанимировать, однако безрезультатно. В 18:01 медики констатировали смерть Василия Уткина.

Предварительная причина смерти Василия Уткина - тромбоэмболия легочной артерии, усугубленная гипертонической болезнью и пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Также повлиял тот фактор, что комментатор страдал крайней степенью ожирения. Как сообщает пресса, перед смертью он весил до 240 килограмм.

Мать Уткина, 79-летняя Наталья Игоревна, узнала про смерть сына из СМИ - из больницы ей не позвонили, чтобы сообщить трагическую новость.