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Медведев выступил за отправку войск Франции в Украину

  • 20.03.2024, 14:08
  • 1,424
Медведев выступил за отправку войск Франции в Украину

Что имел в виду замглавы Совбеза РФ?

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сделал очередное агрессивное заявление — на этот раз по поводу слов президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке французских войск в Украину. Об этом экс-президент РФ написал в своем телеграм-канале, передает focus.ua.

Бывший глава Кремля решил, что россияне «уничтожат полки французской армии» в случае прямого боя на территории Украины.

Скандальный чиновник пообещал Европе «хороший урок», а Макрону — огромное количество гробов.

Он приравнял гибель французов на полях в Украине к «гильотине для руководства страны».

И закончил свой монолог словами Пушкина опять же «о гробах».

В феврале 2024 года лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки в будущем западных войск в Украину.

Макрон несколько раз уточнял свои слова. Президент Франции подчеркнул, что следует понимать: война в Украине — территория боя, разворачивающегося всего лишь в 1500 км от французской границ.

«Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику», — сказал он.

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