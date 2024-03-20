У ВСУ появились новые FPV-дроны 20.03.2024, 16:01

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иллюстративное фото

Опубликовано видео, как они взрывают российский танк.

На вооружении Сил обороны Украины появились FPV-дроны с системой автоматического наведения на цель и ее поражение. Соответствующее видео от воинов 60-й и 63-й отдельных механизированных бригад обнародовал волонтер Сергей Стерненко. На видео видно, как система наведения беспилотника фиксируется на цели, после чего под действием враждебных средств радиоэлектронной борьбы обрывается связь.

Однако после этого дрон продолжил атаку на цель в автоматическом режиме и успешно поразил ее.

Волонтер отметил, что технология новая и нуждается в доработке и масштабировании, поэтому анонсировал соответствующий сбор на закупку таких дронов, цель которого — 50 миллионов гривен.

Средства пойдут на закупку более 1300 таких дневных и ночных беспилотников в классической и крылатой конфигурациях. Такое финансовое вливание поможет не только оснастить Силы обороны большим количеством автономных дронов-камикадзе, но и помочь в развитии этой перспективной технологии.

Стерненко добавил, что как только технология будет полностью готова, к ее закупке привлекут государство, чтобы еще больше масштабировать производство.

Также в сообщении Стерненко говорится, что россияне уже более месяца испытывают такую технологию, соответственно ее развитие и масштабирование в Украине крайне необходимы.