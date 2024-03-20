Премьер-министр Ирландии неожиданно объявил об отставке 20.03.2024, 17:12

Лео Варадкар

Варадкар покинет пост, как только будет избран преемник.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в среду, 20 марта, что уходит в отставку с поста премьера и лидера правящей партии «Фине Гэл», сделав неожиданный шаг, который, по его словам, был обусловлен как личными, так и политическими причинами. Об этом сообщает Reuters.

«Я ухожу в отставку с поста лидера «Фине Гэл» с сегодняшнего дня и подам в отставку с поста премьер-министра, как только мой преемник сможет занять этот пост», - сказал Варадкар журналистам.

Отставка Варадкара не означает автоматического назначения всеобщих выборов.

Он сообщил, что попросил избрать нового лидера партии 6 апреля, что, в свою очередь, позволит избрать нового премьера после пасхальных каникул парламента.

По словам Варадкара, для него пришло время уйти в отставку.

«Я больше ничего не планирую. У меня нет определенных личных или политических планов», - сказал он.

Варадкар впервые вступил в должность премьера в 2017 году, после того как был избран лидером своей партии. Он вернулся на должность премьер-министра в 2022 году согласно соглашению между «Фине Гэл» и «Фианна Файл», двумя крупнейшими партиями в трехпартийной коалиции с меньшей по численности Партией зеленых.

Следующие выборы должны пройти в начале 2025 года. Среди претендентов на место Варадкара в должности лидера «Фине Гэл» - министр высшего образования Саймон Гаррис, министр предпринимательства Саймон Ковени, министр государственных расходов Паскаль Донохо и министр юстиции Хелен МакЭнтти.

Ранее сообщалось, что Варадкар посетил Украину. Он призвал мир обеспечить нашу страну всем необходимым для победы. По его словам, нужно обеспечить успех Украины, чтобы ни одна другая страна не подверглась нападению.