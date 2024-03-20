Украинский нардеп: Макрон рассматривает отправку войск на границу с Беларусью 4 20.03.2024, 18:13

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Президент Франции настроен серьезно отправить войска в Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон настроен серьезно отправить войска в Украину и рассматривает несколько вариантов их применения там. Как пишет zerkalo.io, oб этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который принимает участие в заседании комитета ПАСЕ «Европейская Солидарность» в Париже.

По словам Гончаренко, французский президент настроен очень решительно отправить иностранный военный контингент в Украину. Численность солдат в нем пока окончательно не определена. Франция также работает над созданием коалиции союзников, куда, вероятно, войдут Польша и страны Балтии. Сейчас идет поиск еще союзников.

Что касается присутствия иностранных военнослужащих в Украине, то, как и отмечалось ранее, речи о его участии в военных действиях не идет, подчеркнул Гончаренко. Президент Макрон, по словам нардепа, рассматривает несколько вариантов задействования контингента:

- первый — тренировка и обучение украинских военнослужащих на объединенной базе. В настоящее время рассматриваются две основные точки на Западе Украины, где она может быть расположена;

- второй — не создавать отдельное место для размещения контингента, а иметь группы французских военных там, где они нужны;

и третий — прорабатывается отправка миссии в приграничные с Беларусью районы Украины, чтобы высвободить с этого направления украинских военных для укрепления восточного и южного направлений.

«Еще раз — это не слова, не политические заявления. Военные генеральных штабов Франции, ряда других стран и, конечно, Украины работают и обсуждают, как это может выглядеть», — заявил Гончаренко.

Отметим, что заявление о возможной отправке сухопутных войск в Украину президент Франции Макрон озвучил в конце февраля на международной конференции в Париже. Это вызвало большой резонанс.