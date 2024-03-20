Шойгу разбомбил село в Белгородской области из-за атаки диверсантов 7 20.03.2024, 19:05

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Ни одного целого дома нет.

Российская армия нанесла авиаудары по селу Козинка в Белгородской области, куда прорвались проукраинские диверсанты. Это позволяют увидеть снимки территории, сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

«На видео показаны массированные российские авиаудары по… России, — говорит он. — Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков».

Российское село Козинка находится возле границы с Украиной. Там уже несколько дней идут бои между российскими войсками и добровольческими формированиями россиян (о своем участии в операции сообщили легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон»).

О том, что «села практически разрушены», рассказала местная жительница в эфире телеканала «Дождь». «Насколько мы знаем, ДРГ туда пытались зайти и их оттуда выгоняли и выгоняли с помощью различных бомб, — рассказала женщина. — Соответственно, сбрасывали их на жилые дома — и домов нет в большинстве случаев. Также, конечно, были и обстрелы. По кадрам [деревни Козинка], которые к нам просачивались, мы видим, что дома снесены с лица земли, в лучшем случае остался только фундамент».

Провоенный блогер Alex Parker заявил, что «села Козинка уже фактически не существует». «Ни одного целого дома нет, по селу активно прилетает чугуний, — пишет он. — Дома уничтожаются. Скорее всего, подобная участь ждет и другие приграничные населенные пункты».

Позже Минобороны РФ сообщило, что село Козинка«полностью зачищено» от диверсантов. По данным ведомства, «в результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства».

С середины марта Белгородскую область атакуют диверсионно-разведывательные группы. 12 марта в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки на село Теткино в Белгородской области. В ФСБ добавили, что в ходе боев были уничтожены 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и самоходных артиллерийских установок Caesar. Однако атаки диверсантов и бои с ними продолжились.

В то же время Белгород и область регулярно подвергаются обстрелам. Число погибших от обстрелов мирных жителей в городе с начала марта превысило 20 человек, и почти 90 получили ранения. 18 марта погибли семья из четырех человек в результате попадания снаряда в жилой дом. 17 марта при ударах погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. 16 марта город попадал под обстрел дважды, а 14 марта — трижды. Люди начали надевать бронежилеты для походов в магазины, многие решили уехать. Власти региона объявили об эвакуации 9 тысяч детей, которых перевезут в Калугу, Тамбов и Пензу. Также власти эвакуировали в пункты временного размещения около 600 жителей Грайворонского округа Белгородской области.

Несмотря на обстрелы и ракетную опасность, мэр города Валентин Демидов призывал жителей не отказываться от посещения избирательных участков во время выборов президента России 15–17 марта.