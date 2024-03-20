Украинцы уничтожили три БМП-1, танк и пять баги оккупантов на Луганщине 3 20.03.2024, 19:29

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Видеофакт.

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны «VORON 100» около поселка Белогоровка на Луганщине нанесли врагу существенные потери. В частности, бойцы уничтожили три единицы БМП-1, повредили один танк, а также пять багов российских захватчиков.

Об этом рассказали на фейсбук-странице 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.