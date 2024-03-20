МИД Польши предложил уравнять санкции в отношении Беларуси и РФ 5 20.03.2024, 21:23

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Радослав Сикорский отметил, что Беларусь используется для обхода некоторых санкций ЕС.

Уравнять санкции против Беларуси и России предложил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 20 марта на встрече с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, пишет PolskieRadio24.pl.

Радослав Сикорский отметил, что территория Беларуси используется для обхода некоторых санкций ЕС, «поэтому к режиму Александра Лукашенко следует относиться так же, как к России», пишет издание.

По мнению главы МИД Польши, это имело бы «практический, так и юридический смысл».

— Ведь Беларусь также является государством-агрессором, поскольку предоставила свою территорию для нападения на Киев. Чтобы санкции дали эффект, их необходимо эффективно применять, и этой цели послужит их уравнивание, — заявил глава МИД Польши.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что с начала войны экспорт некоторых товаров из Беларуси в Евросоюз увеличился до 30 раз.

— Поэтому для нас очевидно, что Беларусь используется Россией для экспорта товаров, подпадающих под санкции. По этой причине их уравнивание должно произойти, — пояснил глава литовского МИД.