закрыть
20 марта 2024, среда, 21:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Польши предложил уравнять санкции в отношении Беларуси и РФ

5
  • 20.03.2024, 21:23
  • 1,104
МИД Польши предложил уравнять санкции в отношении Беларуси и РФ

Радослав Сикорский отметил, что Беларусь используется для обхода некоторых санкций ЕС.

Уравнять санкции против Беларуси и России предложил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 20 марта на встрече с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, пишет PolskieRadio24.pl.

Радослав Сикорский отметил, что территория Беларуси используется для обхода некоторых санкций ЕС, «поэтому к режиму Александра Лукашенко следует относиться так же, как к России», пишет издание.

По мнению главы МИД Польши, это имело бы «практический, так и юридический смысл».

— Ведь Беларусь также является государством-агрессором, поскольку предоставила свою территорию для нападения на Киев. Чтобы санкции дали эффект, их необходимо эффективно применять, и этой цели послужит их уравнивание, — заявил глава МИД Польши.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что с начала войны экспорт некоторых товаров из Беларуси в Евросоюз увеличился до 30 раз.

— Поэтому для нас очевидно, что Беларусь используется Россией для экспорта товаров, подпадающих под санкции. По этой причине их уравнивание должно произойти, — пояснил глава литовского МИД.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип