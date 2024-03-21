В России вынесли приговор Кащею из «Слова пацана» 21.03.2024, 10:00

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Никита Кологривый

Актера арестовали за дебош в баре.

Суд в Новосибирске арестовал на семь суток актера Никиту Кологривого по статье о мелком хулиганстве, сообщает «Ъ-Сибирь». Прокуратура просила назначить ему 15 суток.

Во время судебного заседания Никита Кологривый заявил, что «готов покаяться». Инцидент в баре он объяснил алкогольным опьянением и усталостью.

«Я неуважения к обществу не имею. Я находился в несколько неадекватном состоянии. Думаю, что это была эмоциональная слабость, которая повлекла вот такие последствия», — сказал актер в суде. По его словам, в изоляторе временного содержания, куда его доставили накануне, он «первый раз за неделю поспал нормально».

«Пойду сидеть на киче, писать стихи», — сказал актер после решения суда.

Обжаловать решение суда Никита Кологривый не планирует.

Напомним, в ночь на 19 марта в новосибирском баре Tangiers Lounge Никита Кологривый ударил бармена и официанта по голове, а затем приставал к официантке и укусил ее за ногу. Охране заведения пришлось его скрутить.

Актеру Никите Кологривому 29 лет. Он исполнил роль Кащея в сериале «Слово пацана», который вышел в 2023 году и стал широко популярен в России. До этого он снимался в трилогии о Бендере Игоря Зайцева, сериале «Оффлайн», сериале «Два холма» и сыграл Емелю в фильме «По щучьему велению».