26 нобелевских лауреатов призвали ввести ограничительные меры против режима Лукашенко 2 21.03.2024, 10:57

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Открытое письмо адресовано правительствам всех стран ЕС.

26 нобелевских лауреатов подписали призыв немедленно освободить белорусских политзаключенных. В их числе белорусская писательница Светлана Алексиевич, украинская правозащитница Александра Матвийчук, российский журналист Дмитрий Муратов и другие.

В обращении упоминается, что за последние четыре года в Беларуси были репрессированы более 50 000 человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть страну, а тысячи людей подверглись пыткам.

«Среди них сотни журналистов, профессоров, преподавателей, врачей, музыкантов, рабочих и студентов, общественные деятели и правозащитники, в том числе лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Целые семьи, многодетные матери, несовершеннолетние, тяжелобольные, пожилые люди и инвалиды сейчас содержатся в ужасных условиях. За последние десятилетия Европа не видела гуманитарной катастрофы, связанной с политическими репрессиями в таких масштабах на душу населения, как в Беларуси», — отмечают подписанты.

Они призывают правительства стран Евросоюза, а прежде всего — Польши, «принять неотложные меры для прекращения жестких репрессий в Беларуси и давления с целью освобождения всех политических заключенных». В частности, Польше предлагают такие меры воздействия, как «временная приостановка регулярных железнодорожных грузовых перевозок в ЕС из Беларуси, включая транзит из России и Китая».

В обращении говорится, что для введения более жестких санкций против режима Лукашенко есть правовые основания — например, резолюция Международной организации труда от 12 июня 2023 г. (приведение в действие пункта 33 Устава МОТ).

«Эта резолюция призывает правительства всех стран мира ввести любые ограничительные меры против режима Лукашенко за систематические нарушения трудовых и профсоюзных прав», — отмечается в документе.

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий.

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.