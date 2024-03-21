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Адмирал США назвал дату вторжения Китая на Тайвань

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  • 21.03.2024, 11:14
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Адмирал США назвал дату вторжения Китая на Тайвань

Пекин начал подготовку.

Китай наращивает военный и ядерный арсеналы в рекордных масштабах со времен Второй мировой войны, готовясь к вторжению на остров Тайвань к 2027 году, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино в интервью Bloomberg в среду, 20 марта.

По его словам, все признаки указывают на подготовку к вторжению Китая, официальный оборонный бюджет которого за последние годы увеличился на 16%, до 223 миллиардов долларов.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) только за три года увеличила количество истребителей на 400, а крупных военных кораблей — на 20 единиц. Также Пекин удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.

«Все указывает на приказ лидера Си Цзиньпина на встрече НОАК быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году», — сказал Акилино.

При этом разведка США считает, что Китай не хочет военного конфликта из-за Тайваня, указывается в материале.

20 марта министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай построил крупные военные базы на трех островах вокруг Тайваня в Южнокитайском море.

27 декабря 2023 года китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что «воссоединение» Китая с Тайванем «неизбежно». Он добавил, что «в этом заключается главный национальный интерес, и этого желает народ», а в новогоднем обращении к народу отметил, что Китай «несомненно воссоединится».

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