Глава белгородского Грайворона призвал жителей срочно уезжать 1 21.03.2024, 11:26

Из-за «напряженной ситуации».

Власти Грайворона Белгородской области РФ попросили всех жителей уехать из-за «напряженной ситуации».

«Дорогие земляки. Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа», — написал глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.

По его словам, принять людей готова Ярославская область. Он добавил, что власти стараются доставлять продукты жителям округа, но указал на трудную оперативную обстановку и рекомендовал «не подвергать себя и своих близких опасности».

Напомним, 12 марта «Русский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.