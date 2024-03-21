С 28 марта белорусам запрещено хранить и использовать дроны

С 28 марта белорусам запрещено хранить и использовать дроны17
- 21.03.2024, 12:00
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Соответствующий указ был подписан еще в прошлом году.
В Беларуси с 28 марта начнет действовать запрет покупать, ввозить, хранить дома беспилотники и использовать их. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
Соответствующий указ был подписан еще в прошлом году. Он ввел ограничения для владельцев таких устройств. Например, всех, у кого есть дроны, обязали поставить их на госучет. Это можно сделать в Департаменте по авиации Минтранса.
Кроме того, физические лица, владеющие беспилотникам, обязаны передать в собственность юрлицам или ИП или отдать на хранение свои БЛА в республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация».
Передать в собственность свои дроны можно как за деньги, так и безвозмездно. Если человек предает свой дрон юрлицу бесплатно, то все возникающие расходы, непосредственно связанные с передачей, несет приобретатель прав на БЛА.
В Минтрансе добавили, что наказание за нарушение правил использования воздушного пространства для физических лиц — это штраф до 20 базовых величин, а для юридических — до 50 базовых величин.
Напомним, что в конце прошлого года Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документом вводится запрет ввоза, хранения, оборота, эксплуатации и изготовления беспилотников для физлиц.
Ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление БПЛА разрешен только юрлицам и ИП для их «предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований в указе».
Для ввоза БПЛА в страну нужно будет получать разрешение в Департаменте авиации Минтранса. Также в Беларуси появится автоматизированная система госучета гражданских БПЛА, принадлежащих юрлицам и (или) ИП.