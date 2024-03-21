«Ожидание на границе превратилось в лотерею» 6 21.03.2024, 13:47

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Житель Бреста рассказал шокирующие подробности.

Читатель сайта Charter97.org из Бреста Алесь, который сейчас проживает в Вильнюсе, рассказал о трудностях с прохождением границы:

— Уже два года мы с женой и детьми живем в Литве. Пожилые родители остались в Беларуси. На днях должна была приехать из Бреста теща, которая очень скучает по внукам. Но, к сожалению, не приедет.

Дело в том, что после того, как с 1 марта Литва закрыла еще два пункта пропуска, поездки стали выглядеть иначе. Плюс перевозчики сократили до минимума маршруты из-за того, что Литва начала активно проверять лицензии.

Если раньше у того же «Атласа» из Минска было около 10 рейсов, то сейчас осталось, кажется, три. Цены же на них подскочили почти в три раза! Если раньше стандартная цена была 50-70 рублей, то сейчас минимальная - 100 рублей. Но их быстро разбирают, остаются билеты по 150 рублей. Это сумма, которую нужно отдать за расстояние в 180 км. Поездка же туда-обратно обойдется в 100 евро! За такие деньги уже можно лоукостом слетать в другую страну ЕС из Вильнюса.

Мало этого, еще и само ожидание на границе превратилось в лотерею. Не так давно ехали знакомые. Так они простояли на границе девять часов вообще без движения. В общем, выбраться, как раньше на выходные, уже не получится. Ведь на границе можно провести несколько суток.

Вот теща и боится застрять на 9-12 часов на границе. Да и из Бреста нет прямого автобуса до Вильнюса, много отменилось. Слышал, что могут отменить и из Пинска. Останется Гродно и Минск. Гродненские разбирают билеты до Вильнюса очень быстро. Они теперь так ездят в Белосток.

Еще и читал на «Хартии-97», что с 1 мая Литва может закрыть еще один переход. Тогда останется 1 переход, как и с Польшей.

Не могу представить, что нас ждет.