Польские ученые воссоздали древнее лекарство 1 21.03.2024, 17:31

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Оно состоит из 71 различного вещества.

Исследователи из Вроцлавского медицинского университета (Польша) первыми в мире достоверно воссоздали знаменитое лекарство прошлого – териак.

Териак, состоящий из 71 различного вещества, до XVIII века ценился в Европе как чудодейственное противоядие с разносторонними лечебными эффектами. Его использовали во время эпидемии чумы: считалось, что принимая этот дорогой препарат, можно спастись от смертельного заболевания. Делали это лекарство только фармацевты со специальным разрешением. Больше всего ценился венецианский териак, но позже производство препарата началось и в Польше.

В основу реконструкции лег рецепт 1630 года, принадлежавший аптекарю из Торуни. Главной сложностью для ученых стал поиск ингредиентов. Так, например, ключевым компонентом териака является тело гадюки. В ходе эксперимента ни одна змея не пострадала: исследователи использовали только тех гадюк, кто умер в естественных условиях. Другие необходимые элементы удалось собрать при помощи международного сообщества.

Готовый состав ученые решили проанализировать. Выяснилось, что возможная эффективность териака была основана главным образом на эффекте плацебо. Полезные вещества, которые содержались в териаке, были в слишком низких концентрациях, чтобы оказать хоть какой-то эффект.

В дальнейшем исследователи намерены провести дополнительные анализы, чтобы дать точный ответ о терапевтических свойствах лекарства.