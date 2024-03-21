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Пуск ракеты на МКС с участием белоруски отменили

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  • 21.03.2024, 17:52
  • 7,038
Пуск ракеты на МКС с участием белоруски отменили

Названа причина.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25», в экипаж которого вошла белоруска Марина Василевская, к международно-космической станции отменили. Это следует из видеотрансляции, пишет telegraf.news.

«Прошла автоматическая отмена пуска», — сообщил диспетчер.

«Подготовиться к стоянке 24 часа», — проинформировали на трансляции.

Чуть позже в трансляции американского космического агентства НАСА сообщили, что второй запуск корабля «Союз МС-25» пройдет не раньше субботы, 23 марта.

Также известно, что двигатели ракеты «Союз» не включились в положенное время.

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