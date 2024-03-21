«Роскосмос» назвал причину отмены запуска «Союза» на МКС с белоруской 8 21.03.2024, 21:23

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Запуск был отменен в последнюю минуту.

На космодроме Байконур в Казахстане в четверг, 21 марта, в последнюю минуту отменили запуск ракеты «Союз-21а» с кораблем «Союз МС-25» из-за срабатывания автоматики. «Союз» с экипажем из трех человек должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС).

Глава «Роскосмоса» сообщил, что запуск был отменен из-за падения напряжения химического источника тока. «На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, что причиной была просадка напряжения химического источника тока», - сказал Борисов.

«Союз» должен был стартовать в 16:21 по Минску, но в ходе трансляции было объявлено, что произошла автоматическая отмена пуска. На борту корабля находились уроженец Беларуси Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Старт перенесен на утро 23 марта.

В России это первый случай отмены запуска ракеты с пилотируемым кораблем в последнюю минуту. Агентство AFP называет случившееся «очередной неудачей для российской космической программы, которая уже многие годы страдает от недостаточного финансирования, коррупционных скандалов и провалов, таких как потеря лунного зонда «Луна-25» в августе 2023 года».

Для Новицкого предстоящий полет станет четвертым. В общей сложности он провел на орбите 531 сутки и 6 часов 58 минут. Космонавт трижды выходил в открытый космос и пробыл там 22 с половиной часа.

Василевская — бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа». Летает в составе экипажей Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос она обошла 3 тыс. других претенденток и станет первой гражданкой Беларуси, побывавшей в космосе.

Американка Трейси Дайсон — доктор химических наук (PhD), она занималась научной работой в области химии атмосферы. Кандидатом в астронавты NASA стала еще в 1998 году. Свой первый полет она совершила в 2007 году.

Новицкий и Василевская должны были провести на орбите 12 суток, а потом вернуться на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорал О'Хара. Трейси Дайсон должна была вернуться только в сентябре с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле «Союз МС-25».

Нынешний полет станет третьим на российском кораблей «Союз МС» в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенным «Роскосмосом» и американским космическим агентством NASA.