Все индийские НПЗ отказались принимать нефть с российских танкеров 2 22.03.2024, 13:17

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Санкции ударили по теневому флоту РФ.

Санкции, которые США ввели против «Совкомфлота», оказались самым эффективным ударом по теневому флоту, который Россия собрала для перевозки своей нефти. Вслед за Reliance Industries, крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компаний Индии, от работы с российским перевозчиком отказались все НПЗ страны.

И частные, и государственные нефтепереработчики, включая лидера сектора, государственную Indian Oil, перестали принимать грузы, доставляемые «Совкомфлотом», сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией в индийской нефтяной отрасли. По их словам, НПЗ тщательно проверяют данные о каждом танкере, чтобы удостовериться, что он не связан с «Совкомфлотом» и любой другой попавшей под санкции организацией.

За нарушение требований о соблюдении ценового потолка в $60 за баррель США с осени прошлого года наказали также несколько компаний и десятки танкеров из ОАЭ и Турции.

Первой от работы с российским перевозчиком отказалась Reliance – информация об этом появилась в начале нынешней недели. Среди переставших принимать нефть от «Совкомфлота» – и Nayara Energy, 49% акций которой принадлежит «Роснефти».

Кроме того, похоже, что индийцы теперь с подозрением относятся и к другим танкером с российской нефтью. Два судна, загрузивших в январе Urals в балтийском порту Приморск, уже около четырех недель находятся у западного берега Индии и нет никаких указаний на то, когда может состояться разгрузка, отмечает Bloomberg. Один из этих танкеров принадлежит мальтийской компании, другой – греческой.

Финансовые санкции, предполагающие запрет на привлечение капитала у лиц из США, Вашингтон ввел против «Совкомфлота» еще в феврале 2022 г. Но в конце прошлого месяца меры были ужесточены: компания и 14 связанных с нею танкеров попали под блокирующие санкции. Эти ограничения «создают дополнительные операционные сложности для ведения бизнеса», признал «Совкомфлот»: «Деятельность компании подвержена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран. Компания ведет системную работу, направленную на преодоление возникающих вызовов».