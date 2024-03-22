Зерновая сделка России и Африки под угрозой срыва 22.03.2024, 13:58

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В семенах стали находить «вредоносные вирусы и микроорганизмы».

Зерновая сделка России и Африки под угрозой срыва из-за непростой ситуации с фитоконтролем сырья. Руководство ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» намеренно блокирует поставку семян в Египет. Очевидно, имеется некий коммерческий интерес.

Как стало известно «ВЧК-ОГПУ», директор ЦОКЗ Руслан Хасанов лично отдает приказы не пускать из портов теплоходы с зерном, которые перевозит компания РИФ. В один момент на всех суднах, которые идут под флагом РИФа, в семенах стали находить «вредоносные вирусы и микроорганизмы». Интересно, что в то же время с тех же самых зернохранилищ и тех же причалов на другие корабли отгружается то же самое, хранящееся обезличенно, зерно. Им ЦОКЗ за подписью Хабирова без проблемы выдал фитосанитарные сертификаты с прекрасным качеством, без всяких «семян карантинной сорной растительности».

Попытки провести подобные махинации не прошли незаметно. По сути под угрозой продовольственная безопасность Египта, и такие «зерновые качели» с поставками в североафриканскую страну могут серьезно навредить отношениям с важным партнером, тем самым ударить по деловым связям Кремля. Видимо, поэтому Счетная палата инициировала проверку ФГБУ ЦОКЗ по использованию средств при госмониторинге зерна. Также, по данным источников, блокировка через фитоконтроль крупнейшего перевозчика зерна по стратегическому направлению вызвала интерес и других профильных служб.

О продажности работников «Центра оценки безопасности и качества зерна» и лично его руководителя Руслана Хасанова давно говорят Россельхознадзоре. Ранее Хасанов был заместителем главы данного ведомства, а с переходом в правительство Кабардино-Балкарии был уволен за «неэффективность работы». Впрочем, это не помешало чиновнику купить недвижимость в центре Москвы, например, квартиру на 1-м Обыденском за 400 миллионов рублей. После перехода на должность директора ЦОКЗ Хасанов не изменил своему пристрастию к элитной недвижимости, благо помогает мандат контрольного органа на проведение соответствующих проверок и допусков. Проверки Хасанов проводит крайне избирательно, а их строгость, похоже, зависит от личных (финансовых) предпочтений.