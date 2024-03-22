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Мехбригада в Слониме снимает технику с хранения

  • 22.03.2024, 15:04
Мехбригада в Слониме снимает технику с хранения

К работам были привлечены военнобязанные, призванные из запаса.

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил. Очередным мероприятием стал выход подразделений 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.

Как сообщили в Минобороны, в бригаде сняли с хранения вооружения и специальную технику. К работам также были привлечены военнобязанные, призванные из запаса.

В дальнейшем бригада должны выдвинуться в район сосредоточеня для выполнения поставленных задач.

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