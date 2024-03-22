В Подмосковье перед концертом группы «Пикник» три человека открыли стрельбу 27 22.03.2024, 20:41

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Погибли по меньшей мере 12 человек.

Очевидцы сообщают о стрельбе в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Стрельба началась перед выступлением группы «Пикник», сообщает телеграм-канал Baza.

Как пишет РИА Новости, стрельбу из автоматического оружия открыли три человека в комуфляже.

«Мы сидели на бельэтаже, потом услышали стрельбу, начали двигаться все вниз, поняли, что внизу тоже стреляют. Со всех сторон стреляли, просто со всех. Мы полежали, потом заметили, что люди как-то вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними. Там лежала одна девушка убитая», — цитирует «Осторожно, новости» очевидца.

В результате стрельбы в «Крокус Сити Холл» погибли по меньшей мере 12 человек.

Очевидцы также сообщают о взрыве в здании, на ним видны клубы черного дыма.