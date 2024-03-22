«Мы помним, как путинский режим и его спецслужбы готовили почву для Второй чеченской войны» 22.03.2024, 22:35

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Заявление Форума свободной России по поводу теракта в «Крокус Сити Холл».

Заявление Форума свободной России по поводу теракта в «Крокус Сити Холл» опубликовал в Facebook Гарри Каспаров.

– Форум свободной России выступает с резким осуждением террористического акта в Крокус сити, осуществленного вечером 22 марта. Мы осуждаем любые проявления насилия по отношению к мирному гражданскому населению. Напомним, что позиция Форума свободной России по поддержку всех форм антипутинского сопротивления, включая силовое сопротивление, изначально базировалась на принципиальном положении о недопустимости силовых атак на мирное население, что нашло свое закрепление в Таллиннской резолюции Форума. Этой позиции мы придерживаемся неизменно.

В то же время, мы хотим обратить внимание общественности на тот факт, что сегодня же в информационном пространстве российских медиа активно обсуждался вопрос возможного проведения мобилизации. Кроме того, заявления высших должностных лиц путинского режима, включая самого Путина, его военного министра Шойгу и пресс-секретаря Путина Пескова, сделанные ими в последние дни, свидетельствуют об их намерении увеличить численность вооруженных сил и интенсифицировать боевые действия в Украине. Все вместе эти факты, вкупе с сегодняшним терактом, могут быть частями единой спецоперации режима по мобилизации российского общества на войну с Украиной.

Мы помним, как путинский режим и его спецслужбы готовили почву для Второй чеченской войны. Глядя на сегодняшние кадры из Крокус сити, невозможно избавиться от ощущения исторического дежа вю. Вполне вероятно, что и этот теракт организован российскими спецслужбами. Если это так, то можно с уверенностью ожидать того, что ответственность за данный теракт будет возложена на украинцев либо на вооруженную российскую оппозицию.

Мы призываем российскую общественность, средства массовой информации и мировое сообщество не доверять чекистским манипуляциям. Главный террорист современности находится в Кремле.

Совет Форума свободной России

22 марта 2024 г.