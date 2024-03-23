Кремль: Путину в первые минуты теракта в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы 23.03.2024, 0:59

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Предварительно 40 человек погибли.

Президенту России Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания, — цитирует Пескова РИА Новости.

ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.