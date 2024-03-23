Среди переживших нападение в «Крокус Сити Холле» были спортивный комментатор Гусев и комик Светлаков 23.03.2024, 0:21

Сергей Светлаков

Россиянам удалось спастись.

Среди переживших нападение в «Крокус Сити Холле» были спортивный комментатор Виктор Гусев и комик Сергей Светлаков.

«Мы живы... всем здоровья», — написал в своем телеграм-канале комик Сергей Светлаков. Из этого сообщения можно сделать вывод, что в момент нападения он был в «Крокус Сити Холле». Он также выразил соболезнования всем, кто пострадал. «Это был ужас», — написал Светлаков.

О том, что спортивный комментатор Виктор Гусев также находился в «Крокус Сити Холле» рассказали на «Первом канале», сообщило издание «Агентство». Как пишет издание, Гусев рассказал, что вместе с другими зрителями ему приходилось баррикадироваться в концертом зале.