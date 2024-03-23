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В Самарской области РФ горит Куйбышевский НПЗ

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  • 23.03.2024, 8:40
  • 18,122
В Самарской области РФ горит Куйбышевский НПЗ

Россияне сообщают об атаке БПЛА.

В ночь на субботу, 23 марта, на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, РФ, вспыхнул пожар. Вероятно, причиной стала атака БПЛА.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Там отметили, что официальной информации о причинах атаки пока нет.

Позже российское издание The Moscow Times подтвердило пожар на НПЗ, отметив, что речь идет о заводе Роснефти.

Телеграм-канал BRIEF пишет, что после начала пожара прогремел взрыв.

Новокуйбышевский НПЗ находится в Самарской области РФ и входит в состав группы Роснефть.

На заводе, в частности, выпускают топливо для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей и легковых автомобилей.

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