В Самарской области РФ горит Куйбышевский НПЗ

В Самарской области РФ горит Куйбышевский НПЗ28
- 23.03.2024, 8:40
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Россияне сообщают об атаке БПЛА.
В ночь на субботу, 23 марта, на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, РФ, вспыхнул пожар. Вероятно, причиной стала атака БПЛА.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Там отметили, что официальной информации о причинах атаки пока нет.
Позже российское издание The Moscow Times подтвердило пожар на НПЗ, отметив, что речь идет о заводе Роснефти.
Телеграм-канал BRIEF пишет, что после начала пожара прогремел взрыв.
Новокуйбышевский НПЗ находится в Самарской области РФ и входит в состав группы Роснефть.
На заводе, в частности, выпускают топливо для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей и легковых автомобилей.