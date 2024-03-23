В минском Дворце республики отменили концерт 23.03.2024, 11:11

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Из-за событий в Подмосковье.

В минском Дворце республики отменили концерт «Беларусь — мая песня» в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье концерт «Беларусь — мая песня», который должен был состояться 23 марта в Минске, отменяется», — говорится в сообщении Министерства культуры.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Погибли более 80 человек.