Количество жертв нападения на «Крокус Сити Холл» резко увеличилось 23.03.2024, 11:53

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И перевалило за сотню.

В здании «Крокус Сити Холла» идет разбор завалов. Растет количество погибших. В СК России рассказали, что последним данным погибли 115 человека.

На данный момент установлено 115 погибших. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

В СК отметили, что при нападении террористы использовали автоматическое оружие.

«Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. Как раз в то время в концертном зале должно было начаться выступление группы «Пикник».