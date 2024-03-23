Илон Маск рассказал о чипе для восстановления зрения у людей 23.03.2024, 13:51

Новая технология проходит испытания на обезьянах.

Илон Маск, руководитель компаний Neuralink, Tesla и SpaceX, объявил о разработке инновационного мозгового имплантата под названием Blindsight, который может вернуть зрение слепым, пишет «Хайтек».

Blindsight — это последний продукт Neuralink, следующий за разработкой импланта Telepathy. Маск подчеркнул, что в настоящий момент новая технология проходит испытания на обезьянах. По его словам, в ходе этих испытаний животные не получили серьезных травм от испытываемых устройств.

Сначала разрешение будет низким, как у ранней графики Nintendo, но, в будущем, будет лучше человеческого, уверен Маск.

«Первое применение, к которому мы собираемся стремиться у людей, — это восстановление зрения, и даже если у кого-то никогда не было зрения, как если бы он родился слепым, мы верим, что все равно можем восстановить зрение. Зрительная часть коры все еще существует. Даже если они никогда раньше не видели, мы уверены, что они смогут увидеть», — рассказал Илон Маск.

В ноябре 2023 года Маск сообщил о работе Neuralink над чипом для машинного зрения, но уточнил, что разработка потребует несколько лет. В то время компания сосредоточилась на получении необходимых разрешений от регулирующих органов для начала первых клинических испытаний на людях. 20 марта 2024 года Маск в своем аккаунте в социальной сети X опубликовал краткое сообщение о следующем продукте компании, предвещая новую эпоху в области восстановления зрения.