ISW рассказал, почему планы россиян по окружению Харькова нереалистичны 7 23.03.2024, 14:39

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Оккупантам будет сложно начать наступательную операцию.

Войска страны-агрессора России, скорее всего, продолжат наступательные операции до весны 2024 года и будут готовиться к летнему наступлению, сказано в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, российским оккупантам, вероятно, будет сложно «начать согласованную крупномасштабную наступательную операцию на нескольких оперативных направлениях в Украине одновременно».

В ISW отмечают, что россияне ведут последовательное наступление по всему восточному фронту, надеясь сохранить инициативу, «дестабилизировать украинские линии обороны и не дать Украине получить передышку». Военное командование страны-агрессора, судя по всему, формирует резервы, чтобы поддерживать темп наступательных операций в Украине, однако они вряд ли станут «сплоченным крупномасштабными формированиями» до наступления летом 2024 года, сказано в сводке.

По мнению аналитиков, российские войска хотят воспользоваться дефицитом военной техники в Украине и заставить Украину потратить значительную часть западной оборонной помощи, которую она может получить в ближайшие месяцы. В сводке отмечается, что российские наступления будут вынуждать Силы обороны Украины «расходовать материальные средства таким образом, чтобы со временем воспроизвести аналогичную нехватку [вооружения] в отсутствие более последовательной помощи в области безопасности». Также, вероятно, летнее наступление РФ будет частично направлено на то, чтобы не дать Украине накопить технику для будущих наступательных операций.

«Последовательное предоставление западной военной помощи ключевыми системами, многие из которых быстро и в больших масштабах могут передать только США, сыграет решающую роль в определении перспектив России в 2024 году и в том, когда украинские силы смогут попытаться перехватить инициативу», — пишет ISW.

Аналитики также оценивают информацию источников российского издания Верстка о том, что российское военное командование надеется с помощью увеличения численности войск в будущем «провести наступательную операцию по окружению Харькова». Такая операция создаст серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за операцию, так и для более широкой кампании оккупантов в Украине, сказано в сводке, и никаких признаков ее подготовки сейчас нет.

ISW обращает внимание, что для наступления оккупантам пришлось бы долго переезжать по открытой местности, чего они не делали с начала полномасштабного вторжения. Перспективы российского наступления с восточного берега реки Оскол «так же маловероятны, как и перспективы продвижения вдоль границы с Белгородской областью», а для проведения операции оккупантам придется пожертвовать наступательными операциями на восточном фронте. Аналитики ранее предполагали, что россияне могут провести ограниченное наступление вдоль границы с Харьковской областью, чтобы отвлечь Силы обороны Украины от своей кампании на направлении Харьков — Луганская область.