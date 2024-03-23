ВМС Украины показали уничтожение российских дронов над морем 23.03.2024, 17:02

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Видеофакт.

Бойцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили в ходе боевой работы несколько дронов-камикадзе Shahed. Видео опубликовала в Telegram пресс-служба ВМС ВСУ.

«Видео мастерской работы военнослужащих ВМС ВС Украины по враждебным целям в воздухе во время уничтожения дронов-камикадзе Shahed-136, которые не долетели до определенных целей и были уничтожены!», – сказано в сообщении.

На видео показана работа по трем Shahed, на уничтожение каждого из которых бойцам потребовался только один выстрел. Последний из сбитых беспилотников после поражения пикирует в море.