Посол Крутой нивелировал заявления ФСБ, что террористы из «Крокуса» пытались скрыться в Украине 23.03.2024, 18:33

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Оказывается, они направлялись в Беларусь.

Белорусские спецслужбы якобы помогли России задержать террористов, совершивших кровавую стрельбу в ТРЦ «Крокус Сити Холл», утверждает посол в РФ Дмитрий Крутой. Его слова фактически нивелируют заявления ФСБ о том, что нападавшие якобы пытались скрыться в Украине.

Активное взаимодействие со вчерашнего дня осуществляется по линии специальных служб. Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой, — рассказал Крутой, слова которого цитирует информагентство БелТА. — И фактически основной задачей минувшей ночью было не дать террористам пойти через нашу общую границу. Такая задача выполнена».