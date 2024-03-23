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Посол Крутой нивелировал заявления ФСБ, что террористы из «Крокуса» пытались скрыться в Украине

  • 23.03.2024, 18:33
  • 2,578
Посол Крутой нивелировал заявления ФСБ, что террористы из «Крокуса» пытались скрыться в Украине

Оказывается, они направлялись в Беларусь.

Белорусские спецслужбы якобы помогли России задержать террористов, совершивших кровавую стрельбу в ТРЦ «Крокус Сити Холл», утверждает посол в РФ Дмитрий Крутой. Его слова фактически нивелируют заявления ФСБ о том, что нападавшие якобы пытались скрыться в Украине.

Активное взаимодействие со вчерашнего дня осуществляется по линии специальных служб. Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой, — рассказал Крутой, слова которого цитирует информагентство БелТА. — И фактически основной задачей минувшей ночью было не дать террористам пойти через нашу общую границу. Такая задача выполнена».

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