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В Испании суд запретил использование Telegram

  • 23.03.2024, 18:39
В Испании суд запретил использование Telegram

Названа причина.

Верховный суд Испании принял решение о приостановлении работы Telegram в стране. Это связано с обвинениями соцсети в распространении пиратского контента, пишет Reuters.

Согласно решению суда, использование Telegram в Испании будет приостановлено с понедельника после жалоб медиакомпаний, включая Atresmedia (A3M.MC), EGEDA, Mediaset (GETVF.PK) и Telefonica (TEF.MC). Медиакомпании пожаловались на то, что на платформе пользователи могут загружать контент без разрешения.

По информации издания, доступ к услугам Telegram в Испании будет приостановлен с 25 марта.

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