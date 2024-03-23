В Испании суд запретил использование Telegram 23.03.2024, 18:39

Названа причина.

Верховный суд Испании принял решение о приостановлении работы Telegram в стране. Это связано с обвинениями соцсети в распространении пиратского контента, пишет Reuters.

Согласно решению суда, использование Telegram в Испании будет приостановлено с понедельника после жалоб медиакомпаний, включая Atresmedia (A3M.MC), EGEDA, Mediaset (GETVF.PK) и Telefonica (TEF.MC). Медиакомпании пожаловались на то, что на платформе пользователи могут загружать контент без разрешения.

По информации издания, доступ к услугам Telegram в Испании будет приостановлен с 25 марта.