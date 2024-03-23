Спасательную операцию на месте теракта в «Крокусе» завершили 23.03.2024, 22:33

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Поисковая все еще продолжается.

Спасательная операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» завершили, но поисковая все еще продолжается, сообщил губернатор Московской области Алексей Воробьев.

«Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — написал он в телеграм-канале.

Ночью спасатели начнут проделывать проем с западной стороны «Крокуса», чтобы облегчить доступ к концертному залу. Поисковую операцию ориентировочно планируется завершить вечером следующего дня, 24 марта. После этого будет решаться вопрос автомобилей, которые остались на парковке у торгового центра.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Группа неизвестных ворвалась в здание, расстреляла находившихся там людей и скрылась. В момент начала теракта музыканты находились в гримерных комнатах, их удалось эвакуировать. Погибли минимум 133 человека, еще 140 пострадали.