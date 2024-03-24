Три ракеты Storm Shadow ударили по узлу связи ЧФ РФ в Севастополе
- 24.03.2024, 8:36
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ВСУ поразили важный объект оккупантов.
Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает Osint в сети Х.
«Похоже, что по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow только что врезались в главный центр связи Черноморского флота России», — сообщил блогер.
Sevastopol, multiple Ukrainian Storm Shadow cruise missile slam into a Russian target pic.twitter.com/D8emHWNn4z— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024
«Как нам сообщают, прилет ракет был в главный узел спецсвязи Черноморского флота РФ на ул. Николая Музыки, 1», — подтвердил информацию Telegram-канал «Крымский ветер».
Как сообщал сайт Charter97.org, в оккупированном Севастополе в субботу вечером прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о работе ПВО и сбитых целях, телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил о прилетах.