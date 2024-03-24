Три ракеты Storm Shadow ударили по узлу связи ЧФ РФ в Севастополе 24.03.2024, 8:36

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ВСУ поразили важный объект оккупантов.

Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает Osint в сети Х.

«Похоже, что по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow только что врезались в главный центр связи Черноморского флота России», — сообщил блогер.

Sevastopol, multiple Ukrainian Storm Shadow cruise missile slam into a Russian target pic.twitter.com/D8emHWNn4z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024

«Как нам сообщают, прилет ракет был в главный узел спецсвязи Черноморского флота РФ на ул. Николая Музыки, 1», — подтвердил информацию Telegram-канал «Крымский ветер».

Как сообщал сайт Charter97.org, в оккупированном Севастополе в субботу вечером прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о работе ПВО и сбитых целях, телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил о прилетах.