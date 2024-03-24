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Под Симферополем горит российская нефтебаза

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  • 24.03.2024, 9:11
  • 12,840
Под Симферополем горит российская нефтебаза

Раздались как минимум 20 взрывов.

В воскресенье, 24 марта, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы в районе поселка Гвардейское.

Там находится нефтебаза.

О дыме со стороны поселка Гвардейское написал Telegram-канал «Крымский ветер».

Раздались как минимум 20 взрывов.

«В Гвардейском попали в нефтебазу и она сильно горит, сообщают подписчики», - сообщил канал.

«Нефтебаза находится прямо возле железнодорожной станции Остряково», - написал «Крымский ветер».

Из домов частного сектора рядом с нефтебазой эвакуируют жителей.

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