Российская ракета залетела на территорию Польши
- 24.03.2024, 9:25
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Минобороны страны заявило о нарушении границы.
Министерство обороны Польши сообщило о нарушении границы. Российская ракета залетела на территорию страны в районе села Осердув.
«Ночью были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши», - говорится в сообщении.
В оперативном командовании страны сообщили, что ВВС наблюдали за ракетой 39 секунд.
Отметим, сегодня Россия массово атаковала Львовскую область Украины, граничащую с Польшей.
❗ Informujemy, że 24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się… pic.twitter.com/FQbGqs2KEw— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024