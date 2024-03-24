Российская ракета залетела на территорию Польши 24.03.2024, 9:25

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Минобороны страны заявило о нарушении границы.

Министерство обороны Польши сообщило о нарушении границы. Российская ракета залетела на территорию страны в районе села Осердув.

«Ночью были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши», - говорится в сообщении.

В оперативном командовании страны сообщили, что ВВС наблюдали за ракетой 39 секунд.

Отметим, сегодня Россия массово атаковала Львовскую область Украины, граничащую с Польшей.

❗ Informujemy, że 24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się… pic.twitter.com/FQbGqs2KEw — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024