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Российская ракета залетела на территорию Польши

  • 24.03.2024, 9:25
  • 9,380
Российская ракета залетела на территорию Польши

Минобороны страны заявило о нарушении границы.

Министерство обороны Польши сообщило о нарушении границы. Российская ракета залетела на территорию страны в районе села Осердув.

«Ночью были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши», - говорится в сообщении.

В оперативном командовании страны сообщили, что ВВС наблюдали за ракетой 39 секунд.

Отметим, сегодня Россия массово атаковала Львовскую область Украины, граничащую с Польшей.

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